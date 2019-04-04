堅持24小時營業爆爭議　日本7-11社長突然離職

日本7-11近月因加盟店夜班缺人而希望關店的事件，受到社會各界嚴厲批評。今日該公司突然宣布人事任命，社長古屋一樹將於4月8日離職，由副社長永松文彥代替。

NHK：這時候換人並不尋常

日本7-11今日舉行董事會會議，會後發出人事變動通知。《NHK》指出，今次在這個時間突然換人並不尋常，可能與公司處理24小時營業事件有關。

加盟店晚上休業違約 引發社會討論

日本7-11東大阪市南上小阪加盟店，2月因為人手不足，決定在凌晨1時至早上6時關店，每天營業時間縮減至19小時，結果總部以違反合約為理由，索賠1,700萬日圓違約金。

事件在日本引發當相大的反響，不少加盟店反映同樣面對夜班人手不足的情況。有其他商業機構人士和學者指出，日本整體勞動力不足，夜班人手就更短缺，呼籲在難以營業的情況下，容許晚上休業。

日本不少7-11加盟店都反映，晚上請不到夜班員工。（路透社）

公司部份店舖 正試行晚上關門

事件爆出後，日本7-11總部通知南小阪店的店主，不會解約及要求違約金，並表示會選取部份店舖測試晚上休業的影響，被選中的店舖現正試行晚上11至時早上7時關門。

日本7-11新任社長為永松文彥，1980年進入7-11任職，長時間擔任7-11的人事部主管，亦曾擔任旗下郵購公司副社長，3月才晉升為7-11副總裁。

將根據每間店情況靈活應對

永松文彥在記者會上表示，希望靈活審視24小時營業的制度，以配合店舖的情況。他指出每間加盟店的情況都不同，「我想根據每間商店情況來靈活判斷營業時間。」

母公司Seven & i總裁井阪隆一則表示，會根據實驗結果來「柔軟對應」。

《NHK》指出，如何應對24小時營業與經營環境變化，將會是新任社長的挑戰。