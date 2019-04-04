抵押咖啡機融資4500萬人民幣　瑞幸咖啡稱是常規租賃

去年才開始拓展，一度「挑機」Starbucks的中國「獨角獸」咖啡店瑞幸咖啡，在4月1日公布最新抵押消息。

抵押品放置在全國多間店內

今次抵押物品是咖啡機、奶箱、粉倉等物品，抵押權人為中關村科技租賃有限公司，被擔保債權數額為4,500萬元（人民幣‧下同）。這批物品分布在全國多個地方，包括北京、上海、廣州、深圳、成都等多地的分店。

稱可保證資產價值最大化

瑞幸咖啡回應《新京報》及《AI財經社》稱，這是一筆常規的設備融資租賃，符合瑞幸輕資產營運的思路。公司表示，應用設備融資租賃等創新金融工具，可以保證資產價值最大化。

綜合媒體報道，2017年成立的瑞幸咖啡，1年內在中國22個城市開設了2,073間分店。相比之下Starbucks用了20年在中國開3,600多間分店，Costa更用13年才開了420間分店。

快速擴張的背後是燒錢，早前有報道指，瑞幸咖啡在2018年首3季虧損8.57億元，而瑞幸咖啡聯合創始人兼CMO楊飛曾表示，虧損8億元符合預期，未來3至5年會繼續補貼，暫時不考慮盈利。

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