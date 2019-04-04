港股苦候逾9個月　終「輕吻」3萬點大關　末日博士就話﹕要止步了

恒生指數望穿秋水，今早終於衝破3萬點大關。不過升穿此關口後，大市並無持續攀升之餘，最終要低收，收報29936點。惟成交額仍然強勁，近1,100億元。此時此刻投資者自然想知道，究竟後市會是稍為抖氣便再上揚，抑或不勝寒要向下？ 有港版「末日博士」稱號的交通銀行香港分行首席經濟及策略師羅家聰，對後市走勢明顯有保留，明言在現水大市已見頂，更建議投資者視乎個人承受風險的能力，以決定應否減持股票，多持有現金。同時預料後市會在26000至30000點之間上落。

恒指由年初的25000點水平，升至現時近30000點，一季升了5000點。（資料圖片）

經濟前景仍不樂觀

踏入今年後，港股整體表現有明顯改善。恒指由年初的25000點水平，升至現時近30000點，一季升了5000點。被視為大市指標之一的騰訊控股（0700），亦再次迫近380元。去年表現疲弱的瑞聲科技（2018），在今年內累計逾3成升幅，可以說是大翻身。近期大市交投暢旺，據香港交易所（0388）最新公布，3月日均成交額按月增約5%至1,106億元，反映出股市已是「熾熱起了」。在這樣的條件下，投資者難免憧憬港股可以再進一步。

可是羅家聰對後市看法較淡，直言大市升幅實在過急。出現這樣的升勢，主要是市場炒作中美貿易戰的利好消息。可是港股及A股的基本因素不變，零售和進出口數據亦未有轉好跡象。加上中美貿易戰及英國脫歐的前景未明，在重重陰霾籠罩下，預料恒指將會持續在26000點至30000點之間上落。

惟國際貨幣基金組織（IMF）在1月時，再將今年全球增長預測下調0.2個百分點至3.5%，為3年來最低，而美聯局今年也暫停加息，這些均顯示未來經濟前景是不樂觀。而中美最終能否達成貿易協議，仍屬未知之數，「不是簽了名，一切都未能作實，依然有大變數」。

交通銀行香港分行首席經濟及策略師羅家聰預期本港樓市將處於整固格局，全年樓價約上落3%。（資料圖片）

恒指第二季或有機會「回一回氣」

他預料，恒指在第二季仍會維持上落格局，或有機會「回一回氣」，介乎27500至30000點，投資者可以炒區間，但當恒指跌到27500點就要離場。

除了股市外，近期樓市氣氛明顯有改善。反映二手樓價走勢的中原CCL指數，已從今年2月8日的169.45，升至最新的179.86，累計升幅近6%。同時市場上不時傳出業主反價個案，反映出樓市已現小陽春。可是羅家聰對樓市前景看法較審慎，認為在經濟前景未明下，樓市基本面也是與以往相若，因此他預期本港樓市將處於整固格局，全年樓價約上落3%。

羅家聰指出，若孳息倒掛幅度達半厘，可被視為經濟衰退的信號。（視覺中國）

若債息倒掛達半厘或是經濟衰退信號

對於美債部分年期孳息曲綫（yield curve）出現「倒掛」，羅家聰覺得目前美息倒掛時間較短，難以判斷是否會出現經濟衰退，在1960年代，美息曾倒掛5個月，息差更達半厘，當時經濟也未有衰退，故仍需時觀察。若未來美息倒掛半個月，或息差超過半厘，就可以確定經濟開始衰退。「有倒掛代表經濟衰退機會大，股市較經濟行先少少，當有經濟衰退訊號，港股沒理由繼續是牛市。」