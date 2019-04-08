韓國智庫警告經濟逐漸「萎靡不振」　市場憂慮通縮來臨

韓國經濟增長近期疲弱，有智庫更稱會逐漸「萎靡不振」！

韓國開發研究院（KDI）周日在《KDI經濟動向》表示：「最近，隨着內需外需均萎縮，韓國的經濟形勢逐漸萎靡不振。」

半年內由經濟改善改口風 進一步看淡

《中央日報》指出，KDI在去年10月及之前，一直認為經濟改善，但到了11月即轉口風，採用了「放緩」一詞，一直用了4個月，到了4月則改為「萎靡不振」一詞。可以看出，KDI對經濟前景的判斷愈趨悲觀。

《韓聯社》則指出，該院亦解釋採用「萎靡不振」一詞是指經濟現狀進一步惡化，但並不意味着經濟會急速衰落。

電子零件出口弱 服務業亦見放緩

報告指出，在內需萎縮不振的同時，韓國主力產品出口需求也在逐漸減少。設備投資減少勢頭加劇，建設投資繼續向下，礦工業生產持續低迷，就連服務業也呈現放緩趨勢。

其中一大問題是手機及電子零件出口疲弱。《中央日報》引述現代經濟研究院經濟研究室室長周元（音譯）表示：「由於全球經濟增速放緩，對於半導體需求增加期待正逐漸減小，半導體價格大幅下降。」

韓國開發研究院指出，不單止製造業疲弱，韓國服務業增長也見放緩。（視覺中國）

物價增長遲滯 當地擔憂陷入通縮

此外，經濟合作與發展組織（OECD）2月消費物價指數顯示，韓國物價指數按年上漲0.5%，是36個成員國之中第二低。

《韓聯社》稱，有觀點擔憂韓國經濟已經進入通縮初期階段，但韓國央行負責人不認同，並稱目前物價下降起因於農業副產品和石油類供應，並非源自商品服務等整體領域，除了上述產品之外，其他領域物價漲幅保持約1.5%。

報道引述韓國天主教大學經濟學教授梁俊皙表示，目前經濟雖然未到通縮，但要警惕低物價，當前物價上漲慢是不爭的事實，有必要考慮從根本上提高總需求。