【收市總結】恒指10個月來首次企穩3萬點收市　中生製藥爆上7.1%

港股下午一度倒跌，之後再次回升。恒指收報30077點，上升140點；國指收報11793點，上升101點。成交額1,215億元。
金斯瑞飆25.5% 石藥亦升3.6%
部份醫藥股全日強勢，金斯瑞（1548）收報19.2元，上升25.5%；聯邦制藥（3933）收報5.31元，上升12.3%；中國生物製藥（1177）收報7.98元，上升7.1%；白雲山（0874）收報36.6元，上升5.3%；石藥（1093）收報15.92元，上升3.6%；綠葉製藥（2186）收報7.49元，上升2.3%。
丘鈦勁升10% 中國鐵塔突破2元
手機及通訊設備股表現佳，丘鈦（1478）收報9.09元，上升10%；中國鐵塔（0788）收報2.02元，上升5.8%；舜宇（2382）收報104元，上升4.4%；比亞迪電子（0285）收報10.58元，上升3.3%；鴻騰（6088）收報3.8元，上升3.3%。
上星期五發盈警的偉易達（0303）收報73.15元，下跌10%。
騰訊股價今日最高見381.6元，收市企於380元之上，自年初310元水平大反彈。（資料圖片）
萬洲升穿9元 騰訊升抵380元
其他股份方面，中海油（0883）收報14.9元，上升3.5%；碧桂園（2007）收報12.56元，上升近3%；萬洲（0288）收報9.06元，上升2%；港交所（0388）收報285.4元，上升1.9%；中國平安（2318）收報93元，上升1.9%；中銀香港（2388）收報35.5元，上升1.4%；騰訊（0700）收報380.2元，上升1.1%；長建（1038）收報62.85元，下跌2%；銀娛（0027）收報59.85元，下跌2.4%；聯通（0762）收報10元，下跌2.9%。
中國A股收市微跌，上證收報3244點，下跌1點；深證收報10351點，下跌63點。
日股收報21761點，下跌45點。