Gartner估計　2023年可摺疊手機出機量將達到3000萬部

手機行業調查公司Gartner估計，可摺疊手機到了2023年出機量將達到3,000萬部，佔高端手機市佔率約5%。

Gartner研究總監Roberta Cozza在報告中指出：「我們預期用戶使用可摺疊手機的方式，與一般手機無太大分別，一天拿起數百次，偶然會打開摺疊屏幕來打字，而在多次開合之後可能會弄花屏幕。」

屏幕產量增加後 售價料會變得親民

手機市場已有多年沒有大變革，可摺疊手機將是外型上的一大變動。報告預計未來5年，雖然製造業將會面臨一些挑戰，但可摺疊手機將是一項標誌性產品。

不過，Gartner亦提到售價依然是一大阻礙，目前大約2,000美元（約1.56萬港元）的售價絕對是高門檻，但未來屏幕產量增加，預計售價也會開始下降。

估今年出貨量跌0.5% 換機周期延長

該報告又預期，2019年全球手機出貨量為18億部，按年微跌0.5%。而到了2020年，報告預計手機市場會回復增長，按年料上升1.2%。

近年手機市場缺乏增長，Roberta Cozza指出：「用戶已經達到新技術的樽頸位，除非有新的突破性產品例如新模組、新程式，或是效能、體驗大幅提高，否則他們沒有意欲升級。」

在這種情況下，供應該要意識及應對消費者延長換機周期的情況。