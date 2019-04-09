港匯今日續強勢　兌美元最高見7.8414

港匯近日轉強，兌美元今日更曾高見7.8414，最新報7.8477，升22點子，為兩個月新高。上商研究部主管林俊泓認為，港匯剛轉強「一、兩日」，目前較難猜測背後原因，不過，他表示，其中一個可能性是有資金流入港股，產生兌換需求。另外，清明過後，港元短息並無回落，亦是市場無準備的，港美息差收窄下，套息活動誘因亦回軟。

金管局上月8度入市「接錢」

早前港匯持續觸及7.85水平，即弱方兌換保證，為支持聯繫匯率制度，金管局於3月份便8度入市，買入逾221.29億港元。

本港拆息亦持續上揚，其中隔夜息更突破2厘。據財資市場公會資料顯示，隔夜息最新報2.03071厘，較上日升約14個基點。

隔夜息已突破2厘

1星期拆息最新報1.98143厘，較上日升約18個基點；2星期拆息最新報1.95857厘，升約14個基點。

1個月拆息最新報1.78929厘，升約6個基點，2個月拆息最新報1.78857厘，升約5個基點，3個月拆息最新報1.83732厘，升約4個基點。

中﹑長期拆息方面，6個月拆息最新報1.94464厘，升約2個基點；12個月拆息最新報2.2475厘，與上日變化不大。

渣打︰本港銀行加息空間有限

另一方面，縱使早前金管局多次從市場買入港元，以維持聯繫匯率制度，讓香港銀行體系結餘降至500多億元。可是渣打大中華區高級經濟師劉健恆認為，隨著美國聯儲局改變其加息預期，本港銀行加息空間有限。