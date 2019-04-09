外資行點睇人民幣？　大摩話今年試呢個價

人民幣兌美元今年表現不俗，年內累計升幅已逾2%。人民幣上揚，與投資者憧憬中美能夠達成貿易協議，以及國際指數公司將內地股﹑債產品納入旗下指數，將促使有數以千億美元計資金流入內地有關。雖然近期人民幣在岸價持續在6.7關口附近徘徊，但是大行對其前景感到較樂觀，其中摩根士丹利予人民幣今年目標為6.55，明年為6.3。

大摩指出人民幣今年開端表現不錯，預料往後仍可以保持強勢，認為將有更多數據顯示內地經濟回暖，以及內地股市獲納入國際指數公司後，觸發更多資金流入有關。該行又指出人民幣走勢，仍為中美貿易談判重要指標。

該行明言對人民幣前景相當樂觀，今年目標為6.55，明年為6.3。

大和賴志文亦調整了對人民幣預測，由7.4算上調至7算。（視覺中國）

去年第四季 投資者曾擔心會否穿7算

除了大摩外，有個別分析師亦對調整了對人民幣看法。一向看源淡人民幣的大和資本市場亞洲（除日本外）首席分析師賴志民，予今年及明年底人民幣目標價為7，而較早前的預測為7.4。調整人民幣前景預測，與聯儲局貨幣政策立場轉為鴿派有關。

相對於去年第四季，大行對人民幣看法明顯變得正面。當時市場人士正關注人民幣在岸價會否跌穿7，甚至討論若要力保7算對中國外匯儲備的影響。不過踏入今年後，人民幣匯價轉強，曾企穩在6.7以上。

大淡友會否改變立場？

隨著大行唱好人民幣，作為大淡友的Hayman Capital創辦人Kyle Bass會否改變立場呢？在上月初他接受《彭博》訪問時作出預測，預料人民幣將會貶值2至3成。

他當時指出人民幣將出這樣幅度的貶值，與金融業進行重組，全球經濟在明年出現溫和衰退等情況有關。