渣打付84億結束美英當局調查　溫拓思︰了結歷史遺留下來的問題

渣打集團﹙2888﹚宣布，已就之前披露的美國司法部、紐約郡地方檢察官辦公室、紐約州金融局、美國聯邦儲備委員會、美國財政部轄下的外國資產控制辦公室（統稱為「美國當局」）及英國金融市場行為監管局對集團過往制裁法律合規及金融罪行監控所進行的調查達成解決方案。

根據解決方案的條款，集團將向美國當局支付合共9.47億美元﹙約73.9億港元﹚罰款，並向英國金融市場行為監管局支付1.02億英鎊﹙約10.4億港元﹚。集團於2018年第4季已作出包括這些事項的9億美元撥備，及將於2019年第1季承擔進一步及最終開支 1.9 億美元。

渣打補充，集團對解決方案文件中所述的違規行為及監控方面的不足之處承擔全部責任，其中絕大部分事宜於2012年前發生，而2014年後概無出現該等事宜。這些違規行為包括兩名前初級職員的行為，他們知悉若干客戶與伊朗有聯繫並與該客戶合謀違反法律，欺騙集團及違反集團的政策。該等行為對集團而言完全不可接受。

集團行政總裁Bill Winters 表示，很高興調查達成解決方案，並將這些歷史遺留下來的問題了結。﹙路透社﹚

集團行政總裁溫拓思﹙Bill Winters﹚表示，很高興此等事宜獲得解決，並將這些歷史遺留下來的問題了結。他稱︰「導致需要作出今天的解決方案的狀況是完全不能接受的，亦不代表我今天所領導而讓我引以自豪的渣打。」

解決方案文件確認，自解決方案中所述的行為及監控問題發生後集團已進行全面及積極的改革，且英國金融市場行為監管局及美國當局對集團的整治工作、集團在合規文化方面的改善、集團在調查中所給予的配合以及集團在公私合作打擊金融罪行中所擔當的領導角色，均予以正面評價。

渣打表示，自2012年起於金融罪行合規計劃投入大量資源並增聘了6倍相關人員。集團對董事會、高級管理層及管治團隊作出大幅變動，並成立董事會金融罪行風險委員會，其成員包括獨立非執行董事及擁有執法和國防安全背景的外部顧問。