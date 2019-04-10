【Uber上市】傳本周四正式入表申請　估值或高達千億美元

網約車程式Uber或將於美國時間周四啟動其上市程序。據《路透》引述消息人士指出，Uber上市集資規模達到100億元（美元‧下同），並會在當地時間本周四，正式提交上市申請。

若Uber成功上市，會成為今年內全球其中一宗最大型新股招股。

消息人士又指出Uber是次發售的股份，除了小部份來自現有投資者外，大部份為新股。該公司會在本周四向美國證券交易委員會作申請，並會在本月下旬起進行投資者推介，計劃在5月初上市。

Lyft股價仍潛水

消息人士表示，Uber目前尋求估值介乎900至1,000億元，這受到其對手Lyft於上月掛牌後的影響。早前曾有報道指出，投資銀行曾表示Uber估值約為1,200億元。消息人士又指出，有計劃目前仍未作實，最終要視乎市況。對於有關報道，Uber發言人不予置評。

從去年起該公司已積極為上市作準備，包括聘用新的財務總監等。

至於其對手Lyft，則搶先一步於上月29日掛牌，除首日上揚逾8%外，其餘日子表現平平。公司在當地時間周二收市價為67.44元，較上市價72元潛水6.3%。日前亦有報道指出，資深投資者索羅斯在Lyft掛牌前，從美國知名維權投資者伊坎接貨，惟不知悉接貨價。