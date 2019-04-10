日本力拓5G商用　5年投資3萬億日圓　可遙控建築機械

5G應用不單止「下載高清影片快一點」，還可以有無限想像，甚至有機會顛覆農業、建造業等現有工作模式。日本4大電訊商未來5年，將會投資3萬億日圓拓展5G，希望借用物聯網（IoT）改變各大產業。

《日本經濟新聞》報道，當地4大電訊商着眼於2020年開始推行5G商用，已在全國分階段興建基站。

docomo和KDDI投資額最高

投資最多的是docomo和KDDI，分別在5年投資約1萬億日圓。軟銀預計將投資5,000億日圓，而電訊界「新秀」樂天移動將投入2,000億至3,000億日圓。投資額大部份都是興建5G基站的費用，當中docomo和KDDI興建全國超過9成的5G基站。

有分析指，docomo將會採購NEC、富士通和Nokia的設備，KDDI則採購Ericsson和三星的設備。

無人農業機械 醫療設備皆可用

5G的用途很廣泛，除了快速傳輸4K超高清影片之外，其實還可以遠程操作建築機械，以及發展無人農業機械等。

日立製作所早前就宣布，2020年發售配備人工智能（AI）的手術室設備，利用物聯網、5G網絡連接所有相關儀器，讓資深醫生在其他地方即時觀察手術過程，結合AI分析，實時指導在手術室內的醫生