【大行報告】滙豐發5G為題研究報告　料中興可受惠　升A股目標價

5G發展已成為中港兩地投資者關注對象，多隻概念股獲熱炒，中國鐵塔（0788）股價更破頂。滙豐環球研究發表以「5G﹕The Next Chapter」為題的報告，指出內地推出5G已到了倒數階段，從中物色投資機遇。在港股中，予中興通訊（0763）評級；同時看到東山精密（深圳﹕002384）﹑信維通信（深圳﹕300136）及中際旭創（深圳﹕300308）等內地上市公司。

滙豐環球於報告內指出，目前中興在國際電訊設備商中有一定地位，認為隨著網絡基建需求增加，中興可以從中得益；並且將公司今﹑明兩年盈利預測分別上調10%及13%。

升中興A股目標價至27.7元

該行又認為中興最壞時間已過，將重新錄得盈利，將中興（深圳﹕000063）A股目標價升至20.5元（人民幣‧下同）至27.7元。

滙豐環球又指出，5G網絡對工商業影響遠較帶來的影響，較手機應用更為重要，相信5G資本在明年開始，預測全年增長34%至4,030億元。未來手機射頻配件及無線網絡的印刷線路板會為主要增長點，更預期至2024年時，5G天線系統的印刷線路板市場規模將達到430億元。

該行亦引述調查機構GSMA的預測，預期未來15年5G可為全球經濟帶來2.2萬億美元貢獻。