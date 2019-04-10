【收市總結】恒指微跌37點守住3萬關　長汽大漲6.3%

撰文：鄭寶生
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港股午後幾乎完全收復跌幅，恒指收報30119點，下跌37點；國指收報11764點，下跌51點。成交額1,126億元。
長汽挑戰7元水平 吉利上升2.2%
汽車股表現突出，長汽（2333）收報6.96元，上升6.3%；廣汽（2238）收報9.91元，上升3.2%；北京汽車（1958）收報6.42元，上升2.6%；東風（0489）收報8.62元，上升2.5%；吉利（0175）收報17.7元，上升2.2%；華晨（1114）收報8.82元，上升1.8%；比亞迪（1211）收報52.85元，上升1.7%。
雄岸科技勁升22.5% 雲遊爆上18%
早前批准種植漢麻的雄岸科技（1647）收報1.74元，上升22.5%。
早前收購美國萬通的雲鋒金融（0376）收報5.61元，上升19.4%。
雲遊（0484）入股VR遊戲體驗店，收報6.15元，上升18%。
何猷君擔任高層的創夢天地（1119）收報8.85元，上升15.8%。
近日強勢的金斯瑞（1548）午後再度急升，收報22.3元，上升16%。
騰訊股價挑戰390元水平，今日先跌後升，收報388.8元。（資料圖片）
騰訊上揚1.4% 潤地下挫2.5%
其他股份方面，創科（0669）收報57.85元，上升2.4%；騰訊（0700）收報388.8元，上升1.4%；恒地（0012）收報50.85元，上升1.3%；瑞聲（2018）收報53.8元，上升1.2%；旺旺（0151）收報6.55元，下跌1.4%；蒙牛（2319）收報29.5元，下跌2.3%；潤地（1109）收報34.85元，下跌2.5%。
中國A股午後跌幅收窄，上證收報3241點，上升2點；深證收報10435點，下跌1點。
日股收報21687點，下跌115點。