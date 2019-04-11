【中午收市】騰訊碰400元後回落　恒指下插278點

港股今日隨內地股市下挫，恒指成份股僅騰訊（0700）有較明顯升幅，但升幅亦收窄。恒指中午收報29841點，下跌278點；國指收報11629點，下跌134點。成交額712億元。
騰訊昨日公布第10款遊戲《和平精英》獲批，但該遊戲仍未有任何資訊流出。騰訊今早曾突破400元水平，但之後升幅收窄，收報391.8元，上升0.8%。
雲遊續狂飆25.2% 雄岸科技再爆7.5%
近期熱炒的股份仍未冷卻，雲遊（0484）收報7.7元，上升25.2%；雄岸科技（1647）收報1.87元，上升7.5%；香港電視（1137）收報3.37元，上升4.7%。
Welab得到虛擬銀行牌照，投資方TOM集團（2383）收報1.97元，上升14.5%。
發盈喜的廣南集團（1203）收報1.09元，上升13.5%。
澄清沒有5G產品的南京熊貓（0553）收報3.62元，下跌8.8%。
南航半日下滑4.4%，該股今年1月從5.5元附近起步。（中新社）
南航下挫4.4% 國航跌穿10元水平
中資航空股下挫，南航（1055）收報7.36元，下跌4.4%；國航（0753）收報9.91元，下跌3.6%；東航（0670）收報5.95元，下跌2.9%。
銀娛下滑3.4% 舜宇重挫4.1%
其他股份方面，長實集團（1113）收報68.85元，下跌近2%；石藥（1093）收報15.82元，下跌2.1%；中國人壽（2628）收報21.05元，下跌2.5%；中國海外（0688）收報29.75元，下跌2.5%；蒙牛（2319）收報28.7元，下跌2.7%；中海油（0883）收報14.48元，下跌2.9%；瑞聲（2018）收報51.95元，下跌3.4%；銀娛（0027）收報58.35元，下跌3.4%；舜宇（2382）收報103.3元，下跌4.1%。
中國A股早段受壓，上證半日收報3197點，下跌44點；深證收報10209點，下跌225點。
日股半日收報21627點，下跌59點。