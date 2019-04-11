【收市總結】恒指大回吐280點　騰訊僅升0.7%

港股午後低位徘徊，恒指收報29839點，下跌280點；國指收報11618點，下跌145點。成交額1,198億元。
騰訊（0700）在恒指成份股一枝獨秀，收報391.4元，上升0.7%。
Welab得到虛擬銀行牌照，投資者TOM集團（2383）收報1.93元，上升12.2%。
早前發盈喜的廣南（1203）收報1.06元，上升10.4%。
大麻股雄岸又升9.8% 遊萊飆26.3%
獲批生產漢麻產品的雄岸科技（1647）收報1.91元，上升9.8%。
幾隻手機股炒上，遊萊互動（2022）收報0.36元，上升26.3%；雲遊（0484）收報7.45元，上升21.1%；博雅（0434）收報2.27元，上升15.8%。
早前澄清沒有5G產品的南京熊貓（0553）收報3.57元，下跌10.1%。
南航下挫4.7% 金斯瑞下滑4.9%
中資航空股全日弱勢，南航（1055）收報7.34元，下跌4.7%；國航（0753）收報9.89元，下跌3.8%；東航（0670）收報5.94元，下跌3.1%。
連日炒上的醫藥相關股亦回吐，金斯瑞（1548）收報21.2元，下跌4.9%；白雲山（0874）收報37.15元，下跌4.3%；平安好醫生（1833）收報43.3元，下跌3.7%；復星醫藥（2196）收報29.45元，下跌近3%；東陽光藥（1558）收報38.9元，下跌2.8%；藥明生物（2269）收報81元，下跌2.6%；石藥（1093）收報15.88元，下跌1.7%。
舜宇插水3.6% 銀娛亦跌2.9%
其他股份方面，中海油（0883）收報14.58元，下跌2.3%；瑞聲（2018）收報52.5元，下跌2.4%；中國海外（0688）收報29.75元，下跌2.5%；蒙牛（2319）收報28.7元，下跌2.7%；中國人壽（2628）收報21元，下跌2.8%；舜宇（2382）收報103.8元，下跌3.6%；銀娛（0027）收報58.05元，下跌2.9%。
中國A股全日向下，上證收報3189點，下跌51點；深證收報10158點，下跌276點。
日股收報21711點，上升23點。