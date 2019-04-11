渣打私銀調查﹕3成本港高淨值人士　料可持續投資回報較低

傳統的投資智慧指出，投資者會致力取回最高回報。可是有調查報告發現，本港有份參與可持續投資的高淨值人士中，竟有約15%願意接受可持續投資的回報較主流項目低5至10%。

渣打私人銀行在香港﹑阿聯酋﹑英國及新加坡，共訪問了421名持有逾100萬美元﹑並有參與可持續投資的高淨值人士。其中香港高淨人士目持對可持續投資，佔其整體投資額的16%，英國﹑新加坡及阿聯酋3地的高淨值投資者，投資在可持續發展項目佔其整體資金的19%﹑17%及16%。

香港高淨值人士預期未來有關投資比重，會在3年內提升至17%，卻較4地受訪者平均數低2個百分點。

「可負擔及清潔能源」項目最受歡迎

調查顯示，在多個聯合國可持續發展目標中，最多香港高淨值人士參與為「可負擔及清潔能源」項目，達到49%﹑「清潔用水及衛生」項目為43%，「可持續城市和社區」項目為42%。

調查又顯示45%的高淨值人士預期，可持續發展能較主流投資者帶來更佳回報，不過另有3成投資者相信，回報會較低。可是這群預期投資回報較低的投資者中，有53%表示能接受此類投資回報率較主流項目低5至10%。

既然回報較低，又為何投資者參與可持續投資？調查指出參與的投資者最主要期望可為社會帶來正面影響，另有31%高淨值人士期望可做好事及回饋社會。