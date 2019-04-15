特朗普：若美聯儲工作做得好　美股能漲10000點

特朗普再次對美聯儲表達了不滿，認為其政策是美股低迷的重要原因。但是從市場層面來看，眾多機構認為美聯儲的政策對美股的表現沒有決定性影響。

綜合媒體報道，美國總統特朗普（Donald Trump）再度在Twitter發聲斥責美聯儲，稱如果美聯儲能「恰當地」完成工作，美股會上漲5000到10000點，GDP在幾無通脹情況下本應遠超4%。特朗普還表示，「量化緊縮」是一個殺手，應該採取完全相反的政策措施。

特朗普除了在推特上多次表達對美聯儲的不滿外，也曾多次公開對媒體表達對美聯儲的不滿。4月5日，特朗普在政府公佈了高於預期的3月非農就業人數增幅之後對記者表示：「美聯儲應該下調利率，他們確實拖慢了我們的速度；沒看到通脹（達到目標）。」特朗普強調通脹疲軟，觸及了美聯儲官員的一塊敏感區域——他們一直在試圖搞清楚個中緣由。

美國白宮經濟顧問庫德洛（Kudlow）與特朗普的觀點一致。Kudlow表示，「很想看到」美聯儲下調隔夜基金利率，美聯儲不應該將隔夜利率設定超過2％。目前，美聯儲的聯邦基金利率為2.25％-2.50％。 Kudlow表示，美聯儲不能僅僅因為美國經濟繁榮就採取加息行動。他表示，認同美國總統特朗普對美聯儲貨幣政策的看法。Kudlow認為，並不存在經濟方面的緊迫性，白宮認為，美聯儲在加息問題上走的太遠了。

有分析稱特朗普正試圖讓美聯儲「政治化」。（視覺中國）

意外的是，據CNBC報導，美聯儲反駁了特朗普關於收緊貨幣政策正在損害經濟的說法。在4月5日發佈的一篇文章中，聖路易斯聯儲表示，美聯儲降低資產負債表上債券水準的舉措，即所謂的「量化緊縮」，不會對經濟增長產生任何明顯的負面影響。美聯儲經濟學家克里斯多夫·尼利（Christopher Neely）在文章中寫道：“取消不尋常的貨幣寬鬆政策，的確可能會導致實際活動減少和價格下跌，但聯儲資產負債表的持續萎縮並不是2018年資產市場看跌的罪魁禍首，也不太可能顯著阻礙未來的經濟活動。”

不過，從市場方面來看，眾多投行並不認為美聯儲的政策對美股有決定性的影響。

野村證券策略師日前表示，美股未來的命運很大程度上取決於現在仍無視市場走高的股票多空基金與全球宏觀對沖基金。疲軟的資金流與高漲的股市出現了自2008年金融危機以來最大的背離。美銀美林的資料也印證了這一點。根據資料，股票基金遭受了2008年以來最大的資金外流。

另有分析指出，全球貿易關係緊張是制約股市上行的一大關鍵因素。日前，國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）在2019年春季會議開幕時對媒體發表講話稱，全球經濟目前有很大的不確定性。拉加德指出，儘管預計2020年全球經濟增速會出現反彈，但是這種反彈將受到下行風險的牽制，這些風險就包括貿易問題、一些國家和領域的高債務問題、英國脫歐問題等。IMF公佈的《世界經濟展望》預測顯示，2019年70%的全球經濟體增速將會下降，IMF下調2019年全球經濟增速至3.3%，並預計2020年將增長3.6%。