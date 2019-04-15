【中午收市】恒指上漲174點　雷蛇爆升18.2%成焦點

撰文：鄭寶生
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港股今早上升接近400點，但11時過去升幅回落約一半。恒指中午收報30084點，上升174點；國指收報11760點，上升100點。成交額644億元。
內地傳媒指騰訊（0700）找雷蛇（Razer，1337）做遊戲手機代工，騰訊收報393.4元，下跌0.1%；雷蛇收報2.27元，上升18.2%。
獲准生產漢麻的雄岸科技（1647）大幅回吐，收報1.76元，下跌6.9%。
新華保險勁升5.2% 中國平安漲1.9%
保險股今早支撑大市，新華保險（1336）收報45.5元，上升5.2%；中國太平（0966）收報25.6元，上升3.2%；中國太保（2601）收報32.4元，上升2.7%；中國平安（2318）收報94.45元，上升1.9%；眾安在綫（6060）收報29.85元，上升1.9%；中國人壽（2628）收報21.45元，上升1.9%；財險（2328）收報8.97元，上升1.5%；友邦（1299）收報80.45元，上升1.5%。
保險股今早普遍向上，人保集團中午收報3.33元，上升1.2%，成交額7927.9萬元。（人保集團網頁）
中國海外上揚2% 聯通下滑2%
其他股份方面，中國海外（0688）收報30.6元，上升2%；金沙（1928）收報43.25元，上升1.8%；港交所（0388）收報280元，上升1.2%；蒙牛（2319）收報28.45元，下跌1.6%；中國生物製藥（1177）收報7.85元，下跌1.9%；舜宇（2382）收報101.7元，下跌1.9%；聯通（0762）收報9.65元，下跌2%。
中國A股臨近中午升幅略為收窄，上證半日收報3224點，上升35點；深證收報10233點，上升101點。
日股半日收報22190點，上升320點。