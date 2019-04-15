【收市總結】恒指3萬點得而復失　醫藥股遇重壓

撰文：鄭寶生
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港股今日全日跟A股走，午後更隨之而倒跌。恒指收報29810點，下跌99點；國指收報11631點，下跌27點。成交額1,100億元。
百濟神州插5.6% 中國生物製藥跌2.1%
醫藥相關股捱沽，美瑞健康國際（2327）收報1.13元，下跌11%；百濟神州（6160）收報79.3元，下跌5.6%；綠葉醫藥（2186）收報7.21元，下跌4.8%；復星醫藥（2196）收報28.25元，下跌4.6%；康哲醫藥（0867）收報7.49元，下跌近3%；中國生物製藥（1177）收報7.83元，下跌2.1%；石藥（1093）收報15.72元，下跌1%。
騰訊下滑1.4% 雷蛇升幅收窄至10.9%
有報道指騰訊（0700）找雷蛇（Razer，1337）代工生產遊戲手機，騰訊收報388.2元，下跌1.4%；雷蛇收報2.13元，上升10.9%。
早前獲批生產漢麻的雄岸科技（1647）有沽壓，收報1.67元，下跌11.6%。
雷蛇（Razer）股價今日最高見2.3元，但之後隨大市下滑，最終收報2.13元，仍然勁升10.9%。（Razer網頁）
友邦收報80元 舜宇考驗100元水平
其他股份方面，金沙（1928）收報43.3元，上升1.9%；友邦（1299）收報80元，上升0.9%；蒙牛（2319）收報28.4元，下跌1.7%；萬洲（0288）收報8.74元，下跌2%；舜宇（2382）收報100.9元，下跌2.7%。
中國A股倒跌，上證收報3177點，下跌10點；深證收報10053點，下跌78點。
日股收報22169點，上升298點。