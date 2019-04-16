海航旗下CWT遭債主討債　若明早9時前未還　貸款人將處理抵押品

海航集團旗下CWT（0521）發出公告，指出去年9月29日與貸款人訂立融資協議，並獲對方提供14億元貸款，可是在公告發日（16日），仍未按融資協議到期，向貸款人支付應付利息及若干費用約6,300萬元。由於融資協議已發行違約，貸款人已向公司發出要求支付逾期款項通知書，並表示14億元本金連同應計利息，以及根據融資協議應計或未償還的所有其他款項，應立即到期應付，並與融資協議有關的抵押文件下的抵押品變為可予執行。

公告內又指出，貸款人進一步表示若在明早（17日）9時正前仍未能償還有關所欠金額，貸款人將執行抵押權，並將取得所有已抵押資產的管理權，而無須通知公司，並將就所有已抵押資產指派一名接管人及經理人。

有關抵押包括公司於CWT Pte. Limited之有關控股公司100%股權，而CWT Pte. Limited持有公司物流服務﹑商品貿易﹑工程服務及金融服務；其餘抵押品包括在英國及美國的投資物業，其中英國投資物業在去年12月底估值為12億元，以及位於內地的高爾夫球場，有關抵押品佔公司總資產極大部份。

稱已觸發交叉達約

公司指出融資協議下的違約，已觸發某貸款人向公司一間全資附屬公司授予的有期貸款融資下的交叉違約。截至公司發出日，有關貸款融資項下未償還款項總額為7.66億元。

據融資協議，相關貸款方如對對公司持有的CWT Pte. Limited相關控股公司的股權採取執法行動，對公司業務產生相當影響，及出售此等股權會導致CWT Pte. Limited控制權產生變化，亦可能會導致CWT Pte. Limited及其附屬公司，違反若干貸款融資中的立約契諾，導致貸款融資交叉違約。

公司指出一直與相關貸款人磋商，以研究及落實償還融資協議下應付款項的其他安排，又指出公司總資產價值超過上述未償還貸款，及相關金額總和。

公司從4月10日下午2時32分起停牌，直至進一步刊發有關上述事宜更新的內幕消息公告為止。