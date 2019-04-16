香港航空任命新董事　即時控制董事局　聲明由控股股東發出

香港航空董事局出現變動。公司控股股東香港航空諮詢服務公司及Frontier Investment Partner透過公關公司發聲明，指出在今日的股東特別大會上，通過新董事任命決議，由主席鍾國頌等新董事即時控制董事局，及與現有管理層進行合作，共同捍衛公司財務穩健性。

在新聞稿內指出，決議獲香港航空控股股東香港航空諮詢服務公司，及Frontier Investment Partner 全力支持，目的為共同捍衛公司財務穩健性，致力解決當前的狀況。

強調對公司乘客及員工並無影響

同時指出重振後的團隊將制定計劃，以確保香港航空今後的財務穩健性，亦已聘請獨立專業人士及機構，包括核數師及法律顧問，對香港航空的財務狀況進行第三方調查及評估。

團隊將尋求解決包括關聯方交易在內的部分遺留問題，亦將探討其他相關方案的可能性，包括為公司引入新投資等。

此公告對香港航空的航班、乘客或員工均無任何影響，公司營運一切如常。

香港航空通過新董事任命決議。﹙資料圖片﹚

上周曾傳出港航擬集資20億元

港航財務情況一直為市場人士關注，並多次傳出引入新投資者。近日再傳出港航擬透過配股，以籌集20億元。《路透》更引述消息人士指出，出現特別股東大會的股東要求，在考慮有關決定前，要先檢視去年港航財務數據，以及就港航與同屬海航系的姊妹公司進行交易情況。

而空運牌照局在昨晚（15日）表示，一直根據《空運（航空服務牌照）規例》跟進港航的財政狀況，而牌照局考慮港航有關短期改善財政狀況的計劃後，昨日會議後決定，會再要求港航進一步解說如何能在短期內改善其財政狀況。牌照局直言，有需要時會據《規例》採取適當的行動。