美股逼近歷史高位　摩根士丹利：美股遭拋售風險最大

美股4月16日小幅收高，三大股指均逼近歷史高位。市場參與者正在權衡美國銀行等公司財報。

4月16日，道指漲67點，報26452點；標普500指數漲1點，報2907點；納指漲24點，報8000點。目前標普500指數較其2018年9月20日創造的歷史最高收盤紀錄2930點差距已不到1%，道指較其2018年10月3日創造的歷史最高紀錄差距已不足1.3%。

KKM Financial公司CEO表示：「我們看到一些重要財報問世。這些財報令市場情緒放鬆。而在這些財報公佈前，市場情緒有點焦慮不安。」市場情緒還得到了高通與蘋果解決法律訴訟糾紛消息的推動。蘋果與高通長達三年的專利大戰終於落下帷幕，雙方宣佈達成協議解決版權糾紛，將放棄在全球範圍內的所有訴訟。受此消息推動，高通股價大幅收高。

此外，市場對美歐貿易衝突及英國脫歐相關的擔憂情緒有所緩解。有消息稱歐盟暫時計畫從本週四開始正式談判，期望能夠緩解與美國之間的緊張關係，並於在9月初之前達成協議。不過，鑒於歐美雙方此前均聲稱將對對方產品加征高額關稅，而此次法國方面亦不同意與美國進行貿易談判，因而市場普遍預期歐美貿易談判過程將難以平穩。

值得關注的是，摩根士丹利策略師在給客戶的報告中寫道，標普500指數對MSCI AC World Index的下行貝塔係數（一種衡量其在全球股市下跌時相對回報的指標）已經和金融危機爆發前的水準相當。與之形成鮮明對比的是，該指標在世界其它地區股市已跌至多年來的低點，這使得它們更具防禦性。「這意味著在廣泛的市場下行通道中，美國股市的拋售幅度將超過世界其他地區，」策略師寫道。