【中午收市】許志安黃心穎引爆壹傳媒股價　恒指下滑67點

撰文：鄭寶生
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中國經濟數據公布後，中港市場冷靜。恒指中午收報30062點，下跌67點；國指收報11827點，上升6點。成交額533億元。
壹傳媒勁升5.1% TVB亦漲3.7%
市場焦點仍落在許志安、黃心穎「安心偷食」事件，爆出這單新聞的《蘋果日報》母企壹傳媒（0282）今早高見0.239元，勁升22.6%，中午收報0.205元，上升5.1%。
黃心穎所屬公司電視廣播（0511，TVB）收報16.4元，上升3.7%。
豬肉價格回升 萬洲上揚2.7%
中國豬肉價格3月回升，中糧肉食（1610）收報3.21元，上升4.6%；萬洲（0288）收報9.04元，上升2.7%。
燃氣股集體下挫，中國燃氣（0384）收報24.25元，下跌5.1%；華潤燃氣（1193）收報34.65元，下跌4.7%；新奧能源（2688）收報72.85元，下跌4.6%。
3月豬肉批發價回升，帶動萬洲半日上升2.7%，是表現最好的藍籌股。（路透社）
比速再爆上14.3% 富智康續彈7.3%
大麻股比速科技（1372）繼續爆上，收報8.05元，上升14.3%。
郭台銘旗下富智康（2038）收報1.18元，上升7.3%；鴻騰（6088）收報4.18元，上升近4%。
碧桂園下跌近2% 石藥挫2.3%
其他股份方面，騰訊（0700）收報396.6元，上升0.8%；友邦（1299）收報79.75元，下跌1.4%；中國生物製藥（1177）收報7.82元，下跌1.6%；碧桂園（2007）收報12.9元，下跌近2%；石藥（1093）收報15.58元，下跌2.3%。
中國A股早段平穩，上證半日收報3253點，上升不足1點；深證收報10309點，上升21點。
日股半日收報22289點，上升67點。