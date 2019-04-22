人口萎縮　中國東北「死城」幾萬元就買到樓

最近內地網絡傳出，黑龍江的樓價「低至數百元」，由於一二線城市樓價高企，消息引來大量網民圍觀。有傳媒發現，原來東北有不少城市都有這種現象，有人花幾萬元（人民幣‧下同）就買到樓。

每平方米售價約2000元人民幣

最近網上有人出截圖，顯示黑龍江鶴崗市樓價極低，2萬元就能買下54平方米的二手單位。雖然這些每平方米價格僅數百元的物業是毛胚棚改房，不代表全市水平，但其實當地正常價格也只是每平方米2,000至3,000元左右，在全國來說是在很低的水平。

資源萎縮人口流少 影響住屋需求

《21世紀經濟報道》調查發現，一些資源枯竭型城市出現低價物業出售的現象，產油重鎮大慶就是其中之一。

報道引述33歲的大慶市民于先生指出，自己在採油廠區50平方米左右的房子，近期以7萬元「高價」售出，而且是包家俬電器，如果不包的話市價只有5萬元。

鶴崗是產煤城市，與大慶一樣面臨資源萎縮的問題，人口也逐步流失，影響當地住屋需求。

東北多個城市早年興建大量住房，供資源企業工人居住，但隨着資源枯竭，工人到其他地方就業，當地樓價就持續低企。（中新社）

要交取暖費 東北地區情況嚴重

除此之外，于先生指出東北天氣寒冷，就算單位凋空也要交取暖費，每年取暖、保養要花兩三千元，因此業主都急着脫手。

這類城市不是東北獨有，但東北更為明顯。據中國就業研究所與智聯招聘聯合發布的2018年第4季《中國就業市場景氣報告》，東北的就業情況差過中部、西部和東部地區。

至於其他地方如安徽銅陵、山東棗莊、陜西銅川等，都面臨不同程序的資源枯竭問題，影響到當地就業、人口以至樓價。