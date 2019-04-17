【歐聯】祖雲達斯擁有C朗拿度仍被阿積士踢出局　股價暴瀉25%

歐聯八強次回合，擁有C朗拿度的意大利強隊祖雲達斯，2比1不敵荷蘭阿積士，兩回合以總比數3比2出局。祖雲達斯是米蘭上市企業，股價今早曾大跌25%。

祖雲達斯股價早段低見1.27歐元，按日下跌約25%。之後跌幅雖然收窄，但仍然要下跌約18%。

C朗稅後周薪高達50萬英鎊

C朗拿度在上年暑假從皇家馬德里轉會祖雲達斯，轉會費高達1億歐元，為祖雲達斯歷來最大手筆的收購。C朗合約為期4年，至2022年6月30日，稅後周薪達到50萬英鎊。

今次祖雲達斯出局，亦是C朗拿度9年以來首次無緣晉級歐聯4強。

加盟後球衣大賣

去年夏天C朗加盟祖雲達斯的消息傳出後，同為阿涅利家族旗下企業的快意車廠，有不少員工表示反對，指出公司多年來待遇並無調整。

雖然同系公司有員工表示不滿，但球隊去年斥巨資引入C朗，確在實質收益及知名度大有進賬，不單止印有C朗的球衣大賣，在加盟首日，球衣銷售額達到5,400萬歐元。而球隊在社交網絡上的「粉絲」數目大增。目前該隊在Instagram的追隨者數目達到2,490萬人。

C朗加盟後，確使祖雲達斯名利雙收，可是要實要奪得歐聯冠軍這目標，又要遲一年才有機會實現。