中國加大金融對實體經濟支援　多個監管部門有行動

實體經濟是一國經濟的立身之本，金融是實體經濟的血脈、是現代經濟的核心，中國正在多層面加強金融對實體經濟的支援。

北京時間4月17日，中國國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，確定進一步降低小微企業融資成本的措施，加大金融對實體經濟的支援。

會議指出，進一步加大工作力度，確保小微企業融資規模增加、成本下降，促進就業擴大和新動能成長。具體來說主要有以下四方面舉措。

一要堅持不搞「大水漫灌」，實施好穩健的貨幣政策，靈活運用貨幣政策工具，擴大再貸款、再貼現等工具規模，抓緊建立對中小銀行實行較低存款準備金率的政策框架，針對融資難融資貴主要集中在民營和小微企業的問題，要將釋放的增量資金用於民營和小微企業貸款。推廣債券融資支援工具，確保今年民營企業發債融資規模、金融機構發行小微企業專項金融債券規模均超過2018年水準。

可以預計，中國的實體經濟融資未來將獲得更多政策力挺。事實上，從年初至今，中共中央層面和多個金融監管部門已經出台多項鼓勵金融支援實體的政策。

中國支援實體經濟的金融政策向中小企業傾斜。（視覺中國）

貨幣政策方面，中國央行加大了逆週期調節的力度，以保持流動性合理充裕。中國央行創設了央行票據互換工具，旨在為銀行發行永續債提供流動性支持，為加大金融對實體經濟的支援力度創造有利條件。與此同時，中國央行還積極運用結構性貨幣政策工具，如調整普惠金融定向降准小微企業貸款考核標準，增加覆蓋面，引導金融機構更好地滿足小微企業的貸款需求。

金融監管政策方面，中國銀保監會則從強化監管考核機制入手，先後發佈《關於進一步加強金融服務民營企業有關工作的通知》以及《關於2019年進一步提升小微企業金融服務質效的通知》，意圖切實增加銀行信貸在小微企業和民營企業融資總量中的比重，帶動小微和民營企業融資成本整體下降。中國證監會也正在不斷推進資本市場服務實體經濟的多項舉措，如在股權融資方面，設立科創板並試點註冊制的工作正在快速推進中。