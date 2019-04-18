【中午收市】「郭台銘股」富智康再飆19.1%　恒指下滑181點　

撰文：鄭寶生
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亞太股份早段下滑，港股亦不例外。恒指中午收報29942點，下跌181點；國指收報11753點，下跌95點。成交額505億元。
郭台銘概念股今早飆升，之後升幅收窄。富智康（2038）收報1.68元，上升19.1%；雲智匯科技（1037）收報1.06元，上升12.8%；鴻騰（6088）收報4.45元，上升0.7%。
香港寬頻、中國鐵塔均破頂
香港寬頻（1310）股價破頂，預計4月底完成收購匯港電訊，收報13.52元，上升9.2%。
中國鐵塔（0788）亦破頂，收報2.21元，上升5.2%。
味千中國（0538）繼續大升，收報3.77元，上升12.9%。
味千中國股價4月節節上升，從3月底約2.3元水平，大升至今日中午的3.77元。（味千拉麵facebook）
吉利回吐4.6% 比亞迪跌4.3%
昨午炒上的汽車股回吐，吉利（0175）收報17.96元，下跌4.6%；比亞迪（1211）收報57.15元，下跌4.3%；廣汽（2238）收報10.04元，下跌3.5%；長汽（2333）收報6.95元，下跌2.3%。
舜宇反彈3.1% 建行下跌1.7%
其他股份方面，舜宇（2382）收報101.3元，上升3.1%；瑞聲（2018）收報55.5元，上升2%；建行（0939）收報7.04元，下跌1.7%；中國海外（0688）收報28.95元，下跌1.9%；中國生物製藥（1177）收報7.77元，下跌2.5%。
中國A股早段輕微受壓，上證半日收報3255點，下跌7點；深證收報10309點，下跌35點。
日股半日收報22172點，下跌105點。