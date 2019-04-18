【收市總結】恒指下跌161點　富智康「僅」升6.4%

撰文：鄭寶生
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港股午後低位徘徊，恒指收報29963點，下跌161點；國指收報11768點，下跌80點。成交額912億元。
郭台銘旗下股份熱情轉淡，富智康（2038）收報1.5元，上升6.4%；鴻騰（6088）收報4.33元，下跌2%。
香港寬頻勁升9.9% 味千猛漲12.3%
香港寬頻（1310）獲准收購匯港電訊，股價大升破頂，收報13.6元，上升9.9%。
中國鐵塔（0788）再創新高，收報2.2元，上升4.8%。
味千中國（0538）連升多日，收報3.75元，上升12.3%。
比亞迪回吐3.9% 吉利下挫3.7%
汽車股回吐，比亞迪（1211）收報57.35元，下跌3.9%；吉利（0175）收報18.12元，下跌3.7%；廣汽（2238）收報10.02元，下跌3.7%。
創科逆市漲1.7% 中國海外跌2.5%
其他股份方面，創科（0669）收報58.25元，上升1.7%；舜宇（2382）收報99.55元，上升1.3%；建行（0939）收報7.06元，下跌1.4%；神華（1088）收報17.78元，下跌1.6%；中國生物製藥（1177）收報7.8元，下跌2.1%；中國海外（0688）收報28.75元，下跌2.5%。
中國A股午後繼續受壓，上證收報3250點，下跌12點；深證收報10287點，下跌56點。
日股收報22090點，下跌187點。