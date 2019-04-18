中國銀行38億美元「一帶一路」主題債券　在港上市

中國銀行﹙3988﹚宣布38億美元多機構多幣種「一帶一路」主題債券集中在香港聯合交易所掛牌上市。本次債券由香港、澳門、悉尼、法蘭克福和盧森堡等5家分行同步發行，於4月10日定價，17日交割，募集資金將主要用於「一帶一路」相關專案。

中銀表示，本次債券發行實現多項突破。發行價格上，各幣種發行定價均創歷史新低，其中歐元債券3年期固定利率為Midswap+48bp，成功實現負的新發溢價，發行利差較第一期發行降低約45bp；美元3年期浮動利率為3M Libor+72bp，發行利差較第一期降低約35bp。發行規模上，各幣種規模均超預期，其中人民幣債券為「811」匯改以來離岸人民幣市場最大規模的信用類債券；港幣為商業銀行最大規模的港幣固息公募債券。投資者結構上，歐元品種歐洲投資者占比為83%，為歷次發行最高，特別是義大利、德國、法國的投資者佔比高達45%。

自2015年以來，中行已先後發行5期「一帶一路」主題債券，總規模近150億美元，發行幣種達到7個，主要包括人民幣、港幣以及歐元、美元等。

截至2018年末，中行已在「一帶一路」沿線24個國家設立分支機搆，跟進「一帶一路」重大專案逾600個，提供約1,300億美元授信支援。中國銀行將依託全球化、綜合化優勢，不斷完善「一帶一路」沿線機構佈局，全方位深化「一帶一路」金融合作。