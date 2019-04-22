三星突然取消中國市場發佈會　折疊屏手機品質不佳或是主因

韓國三星突然取消在中國上海的發佈會，分析稱這主要是因為Galaxy Fold折疊屏手機在試用期出現大量問題。

4月21日，三星中國方面公關人士突然臨時通知媒體，因場地原因，推遲了三星Galaxy Fold折疊屏手機4月24日在上海的發佈會，舉辦時間待定。

此前，有試用用戶反映，韓國三星Galaxy Fold折疊屏手機出現螢幕隆起、閃屏、黑屏等問題，甚至手機完全不能使用。

關於Galaxy Fold的負面評價出來後，三星發表聲明回應，正在就關於Galaxy Fold故障問題的報導展開調查：少量Galaxy Fold試用機已經提供給媒體進行試用評審。我們已經收到了幾份報告，是關於所提供試用樣品機的顯示幕情況。我們會親自對這些試用機進行徹底檢查，以確定故障的原因。

有分析指出，三星Galaxy Fold的種種問題無疑證明了柔性折疊手機仍是不夠成熟的產品，而高昂的成本使其售價達到1,980美元，距離消費者過於遙遠。

據中國媒體《北京商報》報導，折疊屏手機被認為是2019年手機的幾大趨勢之一。據群智諮詢資料估計，預計2019年全球折疊手機規模約90萬台。目前，除了三星，正式推出折疊手機的廠商還有中國的華為和柔宇。華為的Mate X還未正式上市，柔宇的柔派手機雖然已經開賣近半年時間，網上依然很難找到消費者的使用體驗或評測，柔宇官網的銷售頁面也沒有使用者評論。

折疊屏手機售價高昂。（視覺中國）

《北京商報》的報導指出，折疊產品對於整個供應鏈的完善程度，包含上游原材料的提供，中游面板廠的產能、良率、性能，下游終端廠家的機構設計，整體厚度的解決方案，硬體實現後UI的改變等都提出了較高的挑戰。產經觀察家、釘科技總編丁少將就指出，目前的折疊屏手機還存在一些挑戰，一是螢幕本身的技術成熟度以及量產化能力都需要完善和提高，二是系統軟體和應用軟體的適配還不完善，三是折疊屏除了外觀和展開作為平板電腦之外還需要更多應用場景支撐。

值得一提的是，三星手機曾是中國市場的王者，鼎盛時期市場份額高達30%，即使在5年前，其市場佔有率也高達近20%，但近年，三星在中國的市場份額卻急轉直下，一瀉千里。根據研究機構IDC發佈的銷量資料，2018年，三星手機在中國市場銷量334萬部，市場佔有率僅為0.8%。這其中，2016年三星Note 7電池爆炸事件起到了催化劑的作用。

如今，三星Galaxy Fold折疊屏手機在中國市場的發佈又出現「推遲」，或進一步降低三星手機在中國市場的佔有率。