香港航空大股東︰已取禁制令　禁4名現任董事簽任何交易及協定

香港航空於4月16日，舉行股東特別大會，通過新董事任命決議，控股股東香港航空諮詢服務公司及Frontier Investment Partner當日發聲明指，由主席鍾國頌等新董事即時控制董事局。

新董事今日﹙23日﹚發聲明指，今早取得法庭禁制令，禁止香港航空的4名現任董事，在未經董事會全體董事批准的情況下，除日常業務外，不得簽署任何交易及/或協定。聲明又指，法庭禁制令確認， 於2019年4月16日獲任命的包括主席鍾國頌在內的6名新董事，是香港航空董事會成員。 此外，禁制令規定任何董事不得自行或通過他人刪除、篡改、更改或銷毀香港航空任何文件、帳本、財務記錄及檔案，或指示他人作出上述行為。

據悉，上述4名現任董事，包括海航一方代表侯偉。

香港航空大股東再次重申，香港航空的財務狀況仍然面臨巨大壓力，這次採取行動旨在確保香港航空的財務前景，一切都以香港航空、港航員工、客戶及商業夥伴的最佳利益為大前提。 董事會亦再次強調，各方不應採取任何行動阻撓或以其他任何方式影響香港航空的日常運作。

消息人士提供片段﹙↓﹚，顯示有人在港航辦事處門口張貼禁制令︰

香港航空股東間的糾紛近日升溫。港航於上周二﹙16日﹚舉行股東特別大會，通過新董事任命決議後，控股股東﹙香港航空諮詢服務公司及Frontier Investment Partner﹚屢發聲明，除支持新董事外，亦直指海航代表進入港航的辦事處，相信關鍵財務資料已被銷毀或帶走。不過，港航企業傳訊部其後回應指，並無任何人闖入總部或帶走任何公司資料。

另外，公司主席亦爆出「雙胞胎」，在港航選出新董事及主席翌日，海航一方代表侯偉據報翌日﹙4月17日﹚仍以港航主席身份向員工發行署名電郵，解釋董事會變動，他形容事件是來自於「股東間糾紛（a shareholders dispute）」。