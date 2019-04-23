【5G】聯通稱在7城市開通試驗網　籲廠商考慮消費者能接受的手機

今年為內地5G元年，三大電訊公司已紛紛為5G作出部署。其中中國聯通（0762）董事長王曉初出席5G創新峰會時指出，已在內地7個城市開通5G試驗網，以開通5G試驗。

他指出目前在5G設備及系統等仍有「很多路要走」，要從目前混合組網發展至獨立組網，同時軟件亦要升級。他亦呼籲廠商加快5G終端發展，以促使5G能夠普及；又呼籲廠商應推出保證通用性的手機，而非只考慮個別電訊營運商制式，而手機價格亦要考慮，讓消費者得以接受，達到與4G手機接近的水平。

聯通副總經理梁寶俊則補充，公司已跟32個夥伴成立5G應用創新聯盟，並發布領航者計劃，以匯聚產業生態優勢資源﹑領航5G應用快速發展，當中包括建立萬億級別的5G應用新市場，公司亦會組織百億元（人民幣‧下同）資金用於孵化5G項目。

聯通將於上海投資150億元

聯通亦與上海市政府簽署了《深化5G網絡建設和創新應用推進新一代信息基礎設施戰略合作框架協議》。根據協議聯通以上海新一代信息基礎設施建施為契機，提升城市光纖寬頻網絡及高速移動通信網絡能級。在2021年時，聯通會在上海投資150億元，助上海「五個中心」及「四大品牌」建設。

此外王曉初指出，聯通是目前從集團層面進行混改的央企，又指出混改促使機制更努力等。