【香港航空內鬥】港航確認董事收到禁制令　稱不影響日常營運

香港航空控股股東香港航空諮詢服務公司及Frontier Investment Partner，於4月16日舉行股東特別大會，通過新董事任命決議，由主席鍾國頌等新董事即時控制董事局。新董事今日﹙23日﹚發聲明指，今早成功從法庭取得禁制令，禁止4名港航原有董事簽定任何交易或協定。

據悉4名原有董事包括侯偉。

港航發出聲明，確認其董事及現任管理層已收到有關公司管理的法院命令。該命令只屬暫時性，有待法院進一步確認及會因應情況變更。然而，不論情況如何，這些均不對公司日常營運構成任何影響，會繼續運作如常，而管理層亦沒有變動。

香港航空感激股東們意識到近日的種種舉動或已引起公眾的高度關注。作為一家負責任的航空公司，香港航空一貫以客戶利益為先。自上星期發展至今，每位員工都保持了高水平的專業精神，致力為所有乘客提供安全、順暢的服務。

稱業務如常營運

港航指出業務如常營運。在剛過去的復活節假期，香港航空於 2019年4月19日至22日期間，運作了147班航班，載客人次逾85,000名，比去年同期上升3個百分點。隨著勞動節假期臨近，正準備就緒，為超過102,000名選乘香港航空旅客提供服務。

香港航空及其員工團結一致，將繼續專注於為所有客戶提供優質服務，相信相關的持份者會以專業及公正的方式解決問題。

港航大股東稱公司面臨財務壓力

新董事今日﹙23日﹚發聲明指，今早取得法庭禁制令，禁止香港航空的4名現任董事，在未經董事會全體董事批准的情況下，除日常業務外，不得簽署任何交易及/或協定。聲明又指，法庭禁制令確認， 於2019年4月16日獲任命的包括主席鍾國頌在內的6名新董事，是香港航空董事會成員。 此外，禁制令規定任何董事不得自行或通過他人刪除、篡改、更改或銷毀香港航空任何文件、帳本、財務記錄及檔案，或指示他人作出上述行為。

據悉，上述4名現任董事，包括海航一方代表侯偉。

香港航空大股東再次重申，香港航空的財務狀況仍然面臨巨大壓力，這次採取行動旨在確保香港航空的財務前景，一切都以香港航空、港航員工、客戶及商業夥伴的最佳利益為大前提。 董事會亦再次強調，各方不應採取任何行動阻撓或以其他任何方式影響香港航空的日常運作。