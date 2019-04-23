南海控股旗下半島．城邦四期　首日開售賣出460伙　套61億人民幣

南海控股﹙0680﹚旗下「半島．城邦」四期銷情暢旺。公司表示，項目今日﹙23日﹚早上於深圳灣萊佛士酒店開盤，共簽到491批客戶，合共沽出460伙，成交金額達61億元人民幣。

本次開盤銷售共推出3座海景住宅共599套，換言之首日已賣出約四分之三的單位，反應熱烈。據介紹，四期住宅項目沿襲三期精工理念，從外立面、公共空間、室內配置、服務配套等多維度著力，戶型面積介乎88至135平方米。

資料顯示，「半島．城邦」坐落於粵港澳大灣區發展的核心地帶——深圳蛇口，項目三面環海一面靠山，與深圳灣15公里濱海休閒帶相接。第四期佔地面積約5.93萬平方米，總建築面積達到16.17萬平方米，總戶數743戶，包含住宅、商業及辦公公寓、酒店。

除住宅區外，半島•城邦四期還有寫字樓區及商業區，分別取名「智谷」及「日子里」。後者由49個獨棟建築盒子組成，定位為世界公民的社交場所，項目規劃有華南最大設計師概念店群落、華南首家文化影視活動劇場、國際風味餐飲等。

南海控股於最新業績公告中稱，「半島．城邦」四期有約5.58萬平方米商業部分將由集團自持，預計在2020年上半年開業，屆時將運營智能酒店、社交型創意商業、共享辦公等多個業態。