【中午收市】恒指下挫253點　吉利大跌5.5%藍籌最差

撰文：鄭寶生
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港股今早先升後跌，恒指中午收報29709點，下跌253點；國指收報11610點，下跌121點。成交額534億元
吉利（0175）副主席楊健減持847.5萬股，平均每股價格16.72元。吉利收報16.86元，下跌5.5%，是表現最差藍籌。
太陽城增持股份 凱升爆上9.5%
富士康與美國威斯康辛州重新談判建廠協議，富智康（2038）收報1.48元，上升2.8%。
太陽城（1383）以超過7億元增持凱升（0102），太陽城收報2.42元，上升1.3%；凱升收報1.62元，上升9.5%。
九倉置業漲1.3% 中海油跌2%
其他股份方面，九倉置業（1997）收報59.1元，上升1.3%；中國海外（0688）收報28.6元，上升1.2%；潤地（1109）收報33.9元，上升1%；中國平安（2318）收報94元，下跌1.3%；中國人壽（2628）收報21.9元，下跌1.6%；恒安（1044）收報70.95元，下跌1.7%；金沙（1928）收報42.85元，下跌1.7%；中海油（0883）收報14.66元，下跌2%。
中國A股早段下滑，上證半日收報3169點，下跌29點；深證收報10070點，下跌54點。
日股半日收報22254點，下跌5點。