有線供股方案獲通過　贊成票數佔97%

有線寬頻（1097）今年1月提出修訂供股集資方案，議案今日於股東大會作出表決。供股方案終於獲得通過，票數佔97.05%，共13.69億股，令有線成功籌集新資金。而批准長期可換股證券認購協議亦獲得通過，票數佔97.23%，共13.72億股。由於上述決議案各自獲得多於50 %贊成票，故決議案均獲通過。

有線去年業績顯示，全年仍蝕4.56億元，主席邱達昌曾指，公司仍有需要籌集新資金，為未來的投資作準備。

在有線去年業績內亦顯示，截至去年底，公司擁有現金及銀行結餘為1.78億元，大減近69%；以及1,800萬元受限現金。資產負債比率為68.4%，較2017年底增加24.6個百分點。

公司又指出，截至去年底，以港元計值的帶息貸款的帳面值為4.95億元，以浮動利率計算，其中3.95億元按要求償還，另1億元將於今年12月底到期。截至去年12月底，獲承諾提供但未動用信貸額為500萬元。

建議「4供3」獲通過

有線去年11月擬1供1，集資6.91億元，但當時遭到股東反對下擱置。今年1月，有線提出修訂供股集資方案，建議「4供3」的供股方式，向股東籌集不多於約4.66億元。每股供股認購價0.1元，較周三收市價0.113元折讓11.5%，而是次增發最多46.55億股，相當於擴大後股本的43%。

另外，公司與控股股東訂立貸款協議，集資最多2億元，令整體籌最多約6.6億元。