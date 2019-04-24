【收市總結】恒指下滑157點　吉利重創5.4%

撰文：鄭寶生
最後更新日期：
港股午後跌幅稍為收窄，恒指收報29805點，下跌157點；國指收報11663點，下跌67點。成交額985億元。
吉利（0175）午後沒有起色，早前副主席以每股16.72元減持847.5萬股。吉利收報16.88元，下跌5.4%，是最弱勢藍籌。
太陽城（1383）以7.18億元增持凱升（0102），太陽城收報2.44元，上升2.1%；凱升收報1.52元，上升2.7%。
內房股撑大市 中國海外升2.7%
部份內房股表現不俗，中國奧園（3883）收報9.71元，上升5.1%；新城發展（1030）收報9.51元，上升4.5%；融創（1918）收報41.2元，上升2.7%；中國海外（0688）收報29元，上升2.7%；潤地（1109）收報34.35元，上升2.4%。
豬肉股萬洲今日高位回吐，收報9.43元，該股在1月初大約處於6元水平。（路透社）
九倉置業揚2.3% 萬洲回吐1.8%
其他股份方面，九倉置業（1997）收報59.7元，上升2.3%；恒隆地產（0101）收報18.72元，上升1.9%；中國人壽（2628）收報22.05元，下跌0.9%；中石化（0386）收報6.01元，下跌1.3%；港鐵（0066）收報46.8元，下跌1.5%；萬洲（0288）收報9.43元，下跌1.8%；金沙（1928）收報42.75元，下跌近2%；恒安（1044）收報70.6元，下跌2.1%。
中國A股午後回升，上證收報3201點，上升3點；深證收報10236點，上升111點。
日股收報22200點，下跌59點。