李小加：港交所不斷豐富結構性和衍生產品

港交所（0388）行政總裁李小加出席股東大會後表示，交易所會不斷豐富結構性產品及衍生產品等內容，目前沒有具體公布，但未來幾個星期裡會考慮一系列計劃。

早前有報道指，港交所有意進一步豐富上市結構性產品，打破現時只得窩輪及牛熊證發行上市的局面，除快將推出的「界內證」（Inline Warrant），港交所亦正研究推出「單日槓桿證」（Daily Leverage Certificates, DLCs）。

同股不同權股份料今年中納入互聯互通

李小加重申，在港上市的同股不同權股份肯定會納入互聯互通，落實時間大概在年中，可能是6月底至7月，沒有確實日子，而3間交易所正在積極準備納入的細節。

李小加又說，正就A股期貨與內地交易所及監管機構進行有關工作，相信今年可以推出，但取決於監管審批。

主席史美倫表示，港交所董事會袍金落後於其他交易所，即使調整薪酬後仍然低於新加坡交易所及倫敦交易所等同業。（鄧倩螢攝）

董事薪金追貼同業

股東大會通過了董事會袍金獲加薪，主席史美倫表示，早前委托獨立機構研究，港交所董事會袍金落後於其他交易所，即使調整薪酬後仍然低於新加坡交易所及倫敦交易所等同業，例如主席薪金在調升後仍低新加坡約3分1。

港交所推行上市改革快將一年，史美倫認為，一年並不算長時間，現時評論改革成功與否仍言之尚早，強調同股不同權及生物科技公司會不斷來港上市。

對於近日中國與日本交易所簽署雙邊ETF（交易所買賣基金）互通協議，史美倫認為不等於對香港有影響。