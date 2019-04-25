華為發布任正非受美國CNN採訪文稿：被美國打壓很興奮

華為內部發佈了任正非接受美國CNN採訪的文稿，其中任正非說到，「我今天最興奮的是美國對我們的打壓。」

華為內部發佈了創始人任正非3月13日接受CNN採訪的紀要。

其中記者問道：「在華為未來發展中，哪方面是讓您最興奮的？在所有未來發展中，包括5G和伺服器，哪方面是您最期待的？」

任正非表示：「我今天最興奮的是美國對我們的打壓。因為華為公司經歷了三十年，我們這支隊伍正在惰怠、衰落之中，很多中、高級幹部有了錢，就不願意努力奮鬥了。一位名人說過——堡壘最容易從內部攻破，堡壘從外部被加強——我們這個堡壘的內部正在鬆散、惰怠之中，美國這樣一打壓，我們內部受到擠壓以後，就更團結，密度更強，更萬眾一心，下決心一定要把產品做好。」

任正非說，「我的擔子減輕了，他們更努力了，他們叫喊的聲音比我強，所以我就可以瀟灑一點，對美國更多地讚揚。希望他們不要反美，希望不要引導我們的員工最終有一種狹隘的民族心理反美，也不要有著民粹主義的思想導致最終落後。我們向美國學習先進開放，那麼我們將來有一天會先成為發達公司的。」

華為現在共有9萬多項專利，其中在美國註冊11500多項核心專利，華為的人工智慧晶片也處在世界前三名。

任正非認為美國的打壓讓華為更「上進」。（視覺中國）

值得一提的是，近日，華為高級副總裁兼全球網路安全和隱私官約翰·薩福克（John Suffolk）舉行媒體見面會，強調「華為是全世界接受最嚴格檢查的公司」，並呼籲美國直面競爭。

英國前情報官員兼國際戰略研究所高級顧問奈傑爾·英克斯特（Nigel Inkster）告訴CNBC的，「我認為美國對5G戰的回應方式相當笨拙 。首先，美國一直缺乏明確的，政府指導的5G相關戰略。以至於美國開始部署5G戰略的時候只能以安全問題為由 來應對中國和華為的挑戰。」

此外，4月18日，美國《時代》雜誌發佈了「2019年度全球百位最具影響力人物榜單」。榜單共分為先鋒、藝術家、領袖、偶像及業界泰斗五個類別。華為公司創始人任正非入選的是業界泰斗類別。《時代》東亞記者查理·坎貝爾（Charlie Campbell）在提名詞中寫道：「當任正非在1987年投資5,600美元創建華為時，他並不是一位元電腦奇才。然而，他的管理幫助華為成為了全球最大電信設備公司，去年營收達到1,070億美元，客戶遍及170個國家和地區。除了尖端智慧機，華為還是5G領域的先鋒，這項革命性技術將推動第四次工業革命中無人車和智慧工廠的發展。」