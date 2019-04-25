波音首業績不及預期　空難致利潤挫21%

備受矚目的波音，其首季財報於當地時間周三出爐。由於737MAX機型在5個月內製造2起致命空難，波音利潤大跌。

受全球737MAX停飛影響，波音2019年一季度成績單不如外界預期：首季營收229.17億元（美元‧下同），按年下跌2%；核心運營利潤為19.86億元，按年跌21%。

公司首季交付飛機149架，較去年同期的184架大幅降低。

公司稱由於737MAX機型帶來的不確定性，該公司已撤回早前的2019年財務指引，將會另行公佈新的預測指引。

核心每股收益遜預期

具體來看，波音首季核心每股收益3.16元，低於《彭博》給出市場預估的3.25元。

波音公司首季經營現金流27.88億元，低於去年同期的31.36億元。這主要是因為波音737機型交貨量有所下滑。就一季度資料來看，波音總計交付商業飛機149架，同比下滑19%。

不過波音強調，商業飛機積壓訂單數較為“健康”，為5,600餘架，價值為3,990億元。

相比之下，波音公司在國防、航太領域的營業表現較好：一季度波音在該領域營收66.11億元，同比上漲2%；營業利潤8.47億元，同比上漲12%。

波音公司所生產的737MAX 8機型，在5個月內製造2起致命空難，導致346人死亡。3月11日發生第二起事故（埃航事故）後，全球737MAX 8機型在36小時內全部停飛。波音隨後表示將問題機型進行系統修復，同時將每月52架的生產進度，下調至每月42架。