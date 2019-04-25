兩年融資4400億美元　人行易綱：一帶一路要加強債務和風險管理

中國人民銀行行長易綱在第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的資金融通分論壇上，介紹了下一步深化「一帶一路」投融資合作要考慮的地方。

他介紹，過去兩年中國金融機構為「一帶一路」建設提供了超過4,400億美元資金。其中金融機構自主展開的人民幣海外基金業務規模超過3,200億元（人民幣‧下同），中國資本市場為相關企業提供的股權融資超過5,000億元，沿線國家企業在中國境內發行熊貓債超過650億元。

市場資金為主 政府資金為輔

易綱表示，未來投融資要遵從市場規律，亦要加強債務和風險管理。

他指出，「一帶一路」建設要市場化，資金支持以商業性資金為主，盡量減少提供減讓性資金，政府資金主要以撬動私人部門投資為主。

「一帶一路」倡議由中國發起，但希望沿線國家、國際金融機構及國際金融中心等，都可以在「一帶一路」投融資建設中發揮各自的比較優勢，共同參與。

可持續貸款 產生新現金流

「一帶一路」涉及加強債務和風險管理，實現可持續發展。發展中國家債務增加，如果同時基建、民生有改善，勞動生產率提高，貧困情況減少，都有利於長期可持續發展。投資可以產生新的現金流，增加一個國家的經濟償還能力，這樣的投資是可持續的。

易綱又指出，中國金融業開放，有助「一帶一路」建設，特別是本幣債券市場的發展和開放，能夠有效動員長期資金的參與，並且緩解貨幣錯配的風險。

此外，他又歡迎更多金融機構和企業支持「一帶一路」綠色投資原則，充份發展並運用綠色金融工具。