日本將踏入10連休　匯市會出現陷入閃崩？　專家話......

日本在本月27日至5月6日期間連休10天，是日本現代史上最長的休市時間，令市場憂慮會否重演休市期間，匯市出現閃崩事件。特別是近期美匯指數處於超強勢，已企穩98以上，反映美元兌其他貨幣上揚。而跟緊美元走勢的港元，兌日圓等貨幣偏強，今早日圓再次跌穿7算，每百日圓兌港元曾低見6.988。 由於日本投資者乃是環球匯市的主要參與者，日本長假期休市，難免會導致匯市交投淡靜，並促使有心人可伺機出擊。 恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，長假期期間，肯定對匯市造成較大風險，惟因香港是開放市場，從不同渠道可以買賣日圓，故對本港投資者影響不大，同時匯市未必會出現閃崩。但強調市場是不斷演變，投資者要有心理準備，只能跟隨市場變化，來制定買賣方向策略。

長假期不影響日圓中期走勢

華僑永亨銀行經濟師李若凡則認為，市場已因應上次閃崩事件而做好部署，預計長假期令日圓有一定波動，但不影響其中期走勢。目前市場擔憂經濟前景不太樂觀，將有避險情緒可以支持日圓；另外，美債收益率由之前高位回落不少，可減輕日圓息差壓力，日圓大跌機會小。但日本央行偏向鴿派，該行明確提到直至2020年春季前，會維持超低利率，可能限制日圓升幅。

她表示，在利好利淡情況下，日圓會在窄幅區間波動，近期美元兌日圓會在112左右，中期則為110至112區間，若跌穿112，下一個位是114。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培指，投資者不需要特別憂慮，不應假期關係減持日元。（張浩維攝）

偏好澳元和英鎊

投資者在匯市又如何作出部署？溫灼培說自己較偏好澳元和英鎊，因若中美貿易談判順利，加上隨著中國經濟改善，澳洲也會受惠，令澳元匯價有機會上升。而英鎊就因為英國硬脫歐的風險相對較低，投資者如果在接近1.28水平買英鎊，可有一定值博率。

李若凡覺得，美元目前為今年高位，未有特別因素支持向上，部份跌幅較大的貨幣，如：歐元和澳元，可能有反彈機會。英鎊受英國脫歐影響，增添了不穩定因素，令其波動性過大。