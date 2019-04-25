中海油：美國結束伊朗石油制裁豁免　將利好油價

中海油（0883）公布，今年首季油氣銷售收入為420.5億元﹙人民幣．下同﹚，按年下降1.1%，實現總淨產量120.1百萬桶油當量，按年保持穩定。

期內公司的資本支出為140.8億元，按年升45.8%，主要是由於工作量增加；平均實現油價為每桶60.78美元，按年下降4.3%，與國際油價走勢基本一致；天然氣平均實現價格爲每千立方英尺6.88美元，按年上升6.3%，主要是由於較高氣價的氣田產量佔比提升。

中海油首席財務官謝尉志表示，公司最近與中石油的北部灣兩個區域石油勘探及開發生產簽訂合同，未來會否合作，要視乎兩間公司的需求。

桶油成本保持良好水平

中海油首席財務官謝尉志表示，公司首季銷售收入輕微下降1.1%，跌幅少過油價跌幅，並透露目前桶油成本保持良好水平，會繼續控制桶油成本。

期內中海油海外淨產量按年跌4.2%，謝尉志解釋道，主要因為印尼合同到期退出，以及伊拉克項目投資回收完成，相信隨着尼日利亞日均產量達20萬桶高峰，美國墨西哥灣油田於今年6至7月投產，下半年產量可逐漸改善。

中海油全年資本開支目標為700億至800億元，謝尉志說首季資本開支僅有140.8億元，未達全年目標的四分之一，未來會努力追趕目標，暫時全年目標不變。他又指，美國結束伊朗進口石油制裁豁免，將對伊朗和石油供應有影響，公司沒有在伊朗有任何項目，對油價來說，是利好因素，暫時難以判斷未來油價走勢。