人民銀行稱貨幣政策取向不變　鬆緊適度為操作目標

中國貨幣政策近日引起市場關注，人民銀行副行長劉國強重申，中央並未提出改變貨幣政策取向，強調判斷貨幣政策的關鍵是「鬆緊適度」4個字。

中央未提出改變貨幣政策取向

內地首季經濟數據合乎預期，市場猜測人行會否收緊貨幣政策。人民銀行副行長劉國強出席國務院政策例行吹風會時指，中央政治局在分析一季度經濟形勢時，要求貨幣政策要根據經濟增長和價格形勢變化及時預調微調，並未提出改變貨幣政策取向。

他又指，現階段貨幣政策取向是穩健，操作方法是相機抉擇、預調微調，操作目標是鬆緊適度，故此人行沒有收緊貨幣政策的意圖，也沒有放鬆貨幣政策的意圖。 劉國強續稱，如果某一天中國央行開展「逆回購」或者「麻辣粉」（即MLF中期借貸便利），這並不意味著貨幣政策大的方向要轉向寬鬆，而僅僅是對短期流動性進行調節，因為短期流動性受各種因素影響，每天都會有波動，所以短期內需要調節，但並不是一個大方向的改變；若央行好幾天不做「逆回購」操作，也不意味貨幣政策要收緊。

他重申，要判斷貨幣政策是否「鬆緊適度」，可以從流動性發揮作用的效果看流動性是變鬆還是變緊的，例如觀察某種價格升跌，也可從貨幣政策的操作來判斷。