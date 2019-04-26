Carousell及淘寶等被列「惡名市場」　美國貿易代表處話佢地....

美國貿易代表處發表報告，將港人熟悉的電商平台淘寶﹑拚多多，以及網上拍賣平台Carousell等列入「惡名市場」。

為何Carousell等電商成為當局點名對象？報告內直指Carousell.com內有40至80%的品牌產品為偽冒產品。

報告又指出當品牌商向Carousell作出投訴時，發現對方處理問題的效率甚低，若要移除有關偽冒產品要5日，同時該平台並無系統以處理多次侵犯版權等事件。

報告指拚多多平台存山寨產品

報告內又指出，縱使淘寶母公司阿里巴巴已採取措施來處理偽冒產品，可是在淘寶內仍發現大量偽冒產品，同時明言就阿里巴巴對中小企業的保護不足，針對處理有關產品的投入感偏低。當局呼籲阿里巴巴應提升與各方的合作，當中包括中小企，以解決有關問題。

阿里巴巴發言人向《路透》指出，會繼續打擊偽冒產品。

拚多多則是在今年上榜，當局指出這社交商務平台在短時間內，成為以用戶數目計算，內地第3大電台平台，主打以低價來吸引城鎮用戶。縱使有大量用戶對平台上銷售的產品感到懷疑，但是低價仍具有吸引力。報告又指出平台上的偽冒產品多為「山寨產品」。由於品牌及商標與正品相近，讓消費者以為買入質素更高的產品。

拚多多發言人向《路透》指出，偽冒產品在行業內屬普遍問題，並會與各方合作以處理有關問題。

華強北亦被點名

除了報告淘寶等網站外，深圳華強北及羅湖商業城亦遭點名。

報告又指出香港作出偽冒產品的出口港，就算法例是禁止有關產品進口或出口，可是對產品轉口不包括在內，這釀成一個從香港付運偽冒產品的缺口。