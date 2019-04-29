【謎網股】David Webb就權威等沽基金　向監管機構提出多個疑問

資深投資者David Webb再就謎網股發表文章，他指出共有最少4間上市公司投資的基金，正是謎網股風暴核心康宏環球（1019）管理，而該基金只有一項投資，就是持有1間香港社交媒體公司55%股權，又指出相關投資者沽貨前，至少2間需要對所有投資作出撥備。當投資者作出撥備後，康宏提出向投資者回購部份或所有股權，而康宏則需要超過33個月，才向買家悉數支付代價。

David Webb於網誌上撰文指出，包括權威金融（0397）﹑國農金融投資（8120）﹑匯財金融投資（8018）及寰宇娛樂文化（1046），均有投資在由Convoy Fund Management Limited（CFM）管理的Promising Social Media Private Equity Fund（PSM）。截至2017年底，PSM按公平值計入損益之金融資產之非上市私人公司投資約為8,700萬元，主要是來自持有本港1間從事多媒體﹑社交媒體及互聯網相關公司。

就有關投資提出多個疑問

David Webb於文章內又指出，權威金融持有PSM約43.25%，寰宇佔21.03%，國農金融投資持有7.81%，而匯財則持有3.82%。他指出權威在今年3月11日發出公告，指出作為基金股份持有人之一的康宏財務，提出購入由權威持有的股份。可是卻無提及CFM由康宏全數持有。

不過在權威於3月29日發出的公告，指出康宏只向其支付了代價總額12分1，餘下款項至2021年12月底，分33期支付。

David Webb於文章內，向監管機構提出多個疑問。除了權威等投資者，還有誰出售及持有該基金。基金指出已在2017年底出售了有關社交媒體公司，是按哪一個價格出售，為何導致投資者要作出巨額撥備。以了為何康宏需要超過33個月來支付收購PSM股份的款項。