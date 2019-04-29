思捷財年第三季收入為31.56億元　按年跌11.6%

思捷環球（0330）公布截至今年3月底止季度營運數據，收入為31.56億元，以本地貨幣計算，按年跌11.6%。

其中零售業務收入為11.19億元，以本地貨幣計算，按年跌14.9%，批發業務收入為11.46億元，按年跌17.5%，電子商店收入為8.61億元，按年跌14.6%。

該公司指出，期內淨銷售面積按年跌15.2%。

首三季收入跌13.5%

思捷表示，截至今年3月底止現財政年度首第三季，錄得收入99.2億元，按本地貨幣計算，跌13.5%。其中零售業務收入為38.6億元，按年跌13.5%，批發業務按年跌32.63億元，按年跌9.8%，電子商店收入為27.12億元。

期內，集團直接管理零售店舖淨減162間至457間，當中亞太區淨減144間分店，德國淨減13間，歐洲及其他地區淨減5間。

仍專注執行業務策略計劃

公司指出，在現財政年第三季度，仍專注於執行恢復思捷環球可持續增長及盈利能力的策略計劃。業務不同方面按季出現改善令管理層鼓舞，而相關策略措施正按預期順利推進。

策略計劃初期階段所取得的初步進展令本集團鼓舞，令公司堅信進展順利。

然而，策略性地關閉虧損店舖在短期內會令營業收入受壓，而由於現階段其他措施仍在推行中，因此要讓客戶看到對品牌和產品所作出相應的改善，從而吸引他們重回Esprit店舖不是一朝一夕的事。