中國4月官方製造業PMI為50.1　遜預期

4月30日，中國國家統計局公佈的資料顯示，2019年4月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為50.1%，比上月回落0.4個百分點，繼續保持在擴張區間。不過日前有調查預測，4月製造業PMI可保持在50.5，即今次數據不及預期。

從企業規模看，大型企業PMI為50.8%，低於上月0.3個百分點，高於臨界點；中型企業PMI為49.1%，低於上月0.8個百分點，位於臨界點之下；小型企業PMI為49.8%，高於上月0.5個百分點，抵近臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和新訂單指數高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數低於臨界點。

2019年4月份，中國非製造業商務活動指數為54.3%，比上月回落0.5個百分點，但仍位於較高擴張區間，表明非製造業總體保持較快增長態勢。

分行業看，服務業商務活動指數為53.3%，比上月回落0.3個百分點，服務業繼續保持增長，增速有所放緩。從行業大類看，水上運輸業、航空運輸業、郵政業、電信廣播電視和衛星傳輸服務、貨幣金融服務和保險業等行業商務活動指數位於57.0%以上的較高景氣區間，企業經營活動較為活躍；道路運輸業等行業商務活動指數低於臨界點，業務總量有所回落。建築業商務活動指數為60.1%，比上月回落1.6個百分點，連續兩個月位於高位景氣區間，建築業生產保持快速增長。