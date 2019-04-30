【中午收市】恒指回吐114點　豬肉股萬洲爆上7.4%

財經快訊
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港股日升日跌， 恒指今日受壓，大部份指數成份股表現疲弱。恒指中午收報29748點，下跌144點；國指收報11562點，下跌75點。成交額進一步萎縮至384億元。

兩隻豬肉股爆上，萬洲（0288）收報9.47元，上升7.4%；中糧肉食（1610）收報3.16元，上升5.7%。

廣汽下挫4.1%　吉利亦跌1.6%

汽車股弱勢，廣汽（2238）收報8.43元，下跌4.1%；長汽（2333）收報6.26元，下跌4.1%；吉利（0175）收報15.76元，下跌1.6%；東風（0489）收報7.6元，下跌1.3%。

吉利早前見過19.14元高位之後持續下滑，今日中午收報15.76元。（路透社）

永利下挫3.2%　銀娛下滑2.6%

濠賭股下滑，永利（1128）收報22.35元，下跌3.2%；美高梅（2282）收報16.16元，下跌3.1%；銀娛（0027）收報58.95元，下跌2.6%；金沙（1928）收報43.1元，下跌1.9%；新濠國際（0200）收報19.2元，下跌1.4%。

主席及執行董事等高層失去聯絡的金誠控股（1462），今早復牌後暴瀉，早上11時5分再度停牌，停牌前報0.157元，下跌66.6%。

九倉置業跌至60元　瑞聲挫2.9%

其他股份方面，九倉置業（1997）收報60元，下跌2.1%；中海油（0883）收報14.32元，下跌2.5%；瑞聲（2018）收報51.1元，下跌2.9%。

中國A股早段反彈，上證中午收報3075點，上升13點；深證收報9690點，上升68點。

日股今日假期休市。

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