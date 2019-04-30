Tesla太陽能板大劈價　改變「行規」減成本

Elon Musk除了有電動車公司Tesla以及火箭公司SpaceX，另一業務是太陽能板。該公司去年失去美國最大屋頂太陽能板公司的地位，最近決定大減價，以搶回市場佔有率。

價格較市場平均低38% 只接受到上訂購

Tesla Solar Roof公布，最新發售的標準設備較美國平均價格低38%，但只接受網上訂購。公司高層指出，這樣做是要讓外界知道，公司不會忽視太陽能業務。

太陽能市場競爭激烈 Tesla市佔率跌

太陽能業務併入了Tesla之後，外界的焦點仍然是電動車業務。不過該公司的電動車交付能力仍令人擔憂，上星期才公布由於汽車及太陽能板交付量下降，令第1季虧損7.02億美元。

《紐約時報》形容，太陽能行業利率低且競爭激烈，根據研究公司Wood Mackenzie數據，首季Tesla的市佔率已跌至第3位。

簡化產品及工作流程 減少員工外訪

Tesla負責太陽能業務的Sanjay Shah指出，該公司難以賺錢，因為產品種類太過複雜。

市場很多競爭者都是為家庭定制太陽能系統。Sanjay Shah稱：「我們日以繼夜都是這樣定制，既花錢又花時間，因此我們需要簡化工作流程。」

除了產品制式化，Tesla要求客戶首先完成一些工作，例如拍攝電錶與其他電路設備，再傳到公司，以減少工作人員來回的次數。